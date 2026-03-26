Epatite A | La qualità dell’acqua e del mare di Napoli è eccellente

Gli ultimi rapporti dell’ARPAC indicano che la qualità dell’acqua e del mare lungo la costa di Napoli si colloca tra il buono e l’eccellente. I dati mostrano che, in questa zona, i livelli di contaminazione sono molto bassi e non riscontrano problemi di sicurezza. Questa valutazione esclude, quindi, che l’origine di eventuali casi di epatite A possa essere attribuita alle risorse idriche della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Gli ultimi dati Arpac dicono che a Napoli l’acqua è eccellente, l’acqua lungo la costa della nostra città è tra il buono e l’eccellente, quindi il problema non può essere a Napoli”. Così l’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, rispondendo a una domanda relativa alla possibilità che possa essere finito nel mare fronte città qualcosa che possa aver inquinato le colture di frutti di mare, dando il via alla diffusione del virus dell’epatite A. “ Se altrove è successo qualcosa – ha aggiunto – io non lo so”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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