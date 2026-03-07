Riccione approva il Piano per la sostenibilità | 33 azioni per la transizione ecologica-ambientale e la Bandiera Blu 2026

Riccione ha approvato un piano triennale che prevede 33 azioni concrete per promuovere la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica. Il documento include cinque obiettivi strategici e un sistema di indicatori per monitorare i risultati raggiunti. Inoltre, la città ha ottenuto la Bandiera Blu per il 2026, riconoscimento assegnato per la qualità delle acque e dei servizi offerti.

Il piano triennale, che si sviluppa intorno a cinque macro-obiettivi, presenta le misure già adottate e quelle previste per i prossimi anni per costruire una città più resiliente e sostenibile Un piano triennale con 33 azioni operative, cinque obiettivi strategici e un sistema di indicatori per misurare i risultati. Il Comune di Riccione ha approvato il nuovo Piano di azione per la sostenibilità ambientale 2026-2028, il documento cardine per il percorso di candidatura alla Bandiera Blu 2026 e, più in generale, per guidare la transizione ecologica della città. Il Piano nasce su schema tipo trasmesso da Fee-Foundation for environmental education, che richiede alle città candidate al riconoscimento del vessillo blu un impegno strutturato e verificabile sui temi ambientali.