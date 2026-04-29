La diga del Furlo sarà svuotata per l’ultima volta nel tentativo di rintracciare il corpo di Riccardo Branchini, scomparso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024. Il giovane di Acqualagna aveva lasciato la sua auto davanti alla centrale idroelettrica prima di sparire. La decisione di svuotare l’invaso è stata presa per facilitare le ricerche e tentare di fare chiarezza sulla scomparsa.

Finalmente si farà. L’invaso della diga del Furlo sarà svuotato. È l’ultimo tentativo per ritrovare il corpo di Riccardo Branchini, il giovane di Acqualagna scomparso durante la notte tra il 12 e 13 ottobre del 2024, dopo aver lasciato la sua auto dinanzi all’ingresso della centrale idroelettrica. Lo svuotamento è stato autorizzato dalla Regione Marche, per consentire nuove e più approfondite ricerche del corpo. L’operazione è stata approvata dalla Direzione Ambiente insieme gli altri enti coinvolti. Il gestore dell’impianto, Enel Green Power, nelle prossime settimane ridurrà progressivamente il flusso di acqua e poi fermerà la produzione di energia, iniziando lo svuotamento dell’invaso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mistero del Furlo. La diga sarà svuotata: "Troverò Riccardo"

Notizie correlate

Leggi anche: Riccardo Branchini scomparso ad Acqualagna, arriva l’ok della Regione Marche: la diga del Furlo sarà svuotata

Riccardo, scomparso da 1 anno e mezzo: si svuota la diga del Furlo, via 450mila metri cubi d’acquaPesaro, 28 aprile 2026 – Finalmente ci siamo: la diga del Furlo sarà svuotata, dopo il tanto atteso ok della Regione, che segue il benestare della...

Approfondimenti e contenuti

Scomparsa Riccardo Branchini, via allo svuotamento dell’invaso del Furlo: ispezioni nei fondaliSvuotamento controllato dell’invaso del Furlo per nuove ispezioni nei fondali e per riaprire le ricerche del giovane scomparso nell’ottobre 2024, Riccardo Branchini. notizie.it

Riccardo Branchini, decreto della Regione per svuotare l'invaso del FurloLa richiesta era stata formulata della famiglia. L'auto del ventenne era stata ritrovata non lontana dalla diga, con gli effetti personali all'interno ... rainews.it