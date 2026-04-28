Riccardo Branchini scomparso ad Acqualagna arriva l'ok della Regione Marche | la diga del Furlo sarà svuotata

La Regione Marche ha autorizzato lo svuotamento della diga del Furlo, dove la mamma di Riccardo Branchini, scomparso ad Acqualagna nell’ottobre 2024, aveva riferito che Riccardo aveva lasciato la sua auto prima di scomparire. La decisione è stata comunicata in via ufficiale, e l’operazione è finalizzata a facilitare le indagini sulla scomparsa. La diga sarà svuotata nei prossimi giorni, seguendo le procedure previste dalle autorità competenti.

A Fanpage.it la mamma di Riccardo Branchini, scomparso ad Acqualagna nell'ottobre 2024, ha fatto sapere in esclusiva che la Regione Marche ha autorizzato lo svuotamento della diga del Furlo, il luogo dove Riccardo ha lasciato la sua auto prima di sparire nel nulla. Le operazioni sono finalizzate alla ricerca.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Acqualagna, Riccardo Branchini scomparso da un anno e mezzo: accolta la richiesta della mammaACQUALAGNA - Verrà effettuato lo svaso della diga del Furlo per ispezionare i fondali e completare le ricerche di Riccardo Branchini scomparso nella... Leggi anche: C'è l'ok della Regione: l'invaso del Furlo verrà svuotato per approfondire le ricerche di Riccardo Branchini Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scomparsi, svolta per il dramma di Riccardo Branchini: diga del Furlo verso lo svuotamento; Acqualagna, Riccardo Branchini scomparso da un anno e mezzo: accolta la richiesta della mamma; Acqualagna, scomparsa Riccardo Branchini: dalla Provincia il nulla osta per svuotare la diga del Furlo; Riccardo Branchini scomparso da un anno e mezzo, la diga del Furlo verrà svuotata: le due ore di buco dopo l'uscita di casa. Riccardo Branchini scomparso ad Acqualagna, arriva l’ok della Regione Marche: la diga del Furlo sarà svuotataA Fanpage.it la mamma di Riccardo Branchini, scomparso ad Acqualagna nell'ottobre 2024, ha fatto sapere in esclusiva che la Regione Marche ha autorizzato ... fanpage.it Ricerche per trovare 19enne scomparso, ok a svuotamento invaso del FurloLa Regione Marche ha autorizzato lo svuotamento dell'invaso del Furlo sul fiume Candigliano per riprendere le ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne scomparso nell'ottobre 2024. (ANSA) ... ansa.it Furlo, via libera allo svuotamento dell’invaso per cercare Riccardo Branchini - facebook.com facebook Acqualagna, scomparsa Riccardo Branchini: dalla Provincia il nulla osta per svuotare la diga del Furlo x.com