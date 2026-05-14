Riccardo Braglia, ex manager noto per il suo ruolo di controllo e gestione, ha vissuto un’esperienza personale con una malattia che lo ha costretto a un lungo ricovero in ospedale. In passato abituato a pianificare ogni dettaglio, si è trovato isolato in una stanza d’ospedale, lontano dalla routine quotidiana. La sua vicenda ha portato a riflettere sulla fragilità umana e sulla consapevolezza di non essere invincibili, anche per chi ha sempre avuto il controllo delle situazioni.

Da manager abituato a controllare tutto a paziente costretto all’isolamento di una stanza d’ospedale. L’imprenditore farmaceutico Riccardo Braglia racconta nel libro “Il cammino nel deserto - Dalla malattia alla rinascita, tra fede e leadership imprenditoriale” (Piemme) il percorso che ha cambiato radicalmente la sua vita, la diagnosi improvvisa di leucemia mieloide acuta arrivata nel dicembre 2021, la paura, il dolore, la fede e una nuova idea di leadership più umana e autentica. Presidente e CEO di Helsinn Healthcare, da oltre quarant’anni protagonista del settore farmaceutico internazionale, Braglia ha trasformato il diario scritto durante la malattia in un racconto intimo e profondamente spirituale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riccardo Braglia: “La malattia mi ha insegnato che non siamo invincibili”

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