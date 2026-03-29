Dargen D’Amico | Siamo schiavi dello streaming io mi sono imposto di non skippare più Il rap? Me l’ha insegnato una maestra delle elementari L’intervista

L’uomo e le macchine, Dargen D’Amico torna con un disco che si potrebbe definire “esplorativo” dal titolo Doppia mozzarella, in riferimento alla gran quantità di input che giornalmente accerchiano le nostre vite. Esplorativo perché non si tratta di un album di denuncia, la preoccupazione, mai nostalgica, non deriva dalla mera presenza delle macchine ma dal rapporto che intercorre tra le macchine e l’uomo. Questa è la prospettiva scelta dal rapper milanese, ex giudice di X Factor, quest’anno tra i big di Sanremo, per affrontare, con la sua solita ironia (a ‘sto giro un po’ più amara? Gliel’abbiamo chiesto), un tema assai attuale. In che momento della carriera ti trova questo disco? «Questa è una domanda molto difficile. 🔗 Leggi su Open.online

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