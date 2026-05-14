Una donna di 91 anni, vedova, è stata coinvolta in un episodio di truffa che ha visto un’anziana circuita da una badante attraverso una chiromante. Secondo quanto ricostruito, i parenti più stretti della donna avrebbero approfittato della sua fiducia, ottenendo in modo fraudolento denaro e proprietà immobiliari. La vicenda si sviluppa nel contesto di un presunto tentativo di manipolazione e appropriazione indebitamente di beni.

Rimasta vedova a 91 anni l’avrebbero accudita poi piano piano l’avrebbero isolata sai suoi parenti più stretti guadagnando la sua fiducia e facendosi lasciare soldi e proprietà immobiliari. A finire nel mirino di una badante e del suo compagno una vedova senza figli, con un patrimonio milionario tra conto corrente bancario, polizze assicurative, case e perfino una grotta a Sirolo. Quando l’avevano in pugno, con testamenti cambiati in loro favore, le avrebbero augurato addirittura la morte. La badante si sarebbe rivolta a chiromanti per farsi dare pozioni e fare sull’anziana fatture mortali con tanto di foto mostrate. "Quando la puoi seccare?".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricca anziana circuita. Badante dalla chiromante per farle "fatture" mortali

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