Badante spende i soldi del figlio dell’anziana

Una donna di 48 anni è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione con l’accusa di aver utilizzato le carte bancomat del figlio dell’anziana che assisteva, oltre a quelle della moglie, per fare acquisti e prelievi a Sarnano. La vicenda riguarda una presunta appropriazione di denaro e strumenti di pagamento appartenenti a un anziano e alla sua famiglia, gestita dalla donna che svolgeva il ruolo di badante.

Accusata di essersi impossessata delle carte bancomat del figlio dell’anziana che assisteva come badante, e anche di quelle della moglie di lui per fare shopping a Sarnano e prelievi vari, è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione una 48enne, Angela Mangione, residente a Sarnano. I fatti erano avvenuti tra il primo gennaio e il 12 dicembre del 2018. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Raffaela Zuccarini, la 48enne, che era stata assunta per prendersi cura di una pensionata del posto, riusciva a impossessarsi delle carte bancomat del figlio e della nuora dell’anziana. E con quelle aveva effettuato (pur...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Badante spende i soldi del figlio dell’anziana Notizie correlate Leggi anche: La madre anziana non è autosufficiente, 48enne le ruba i soldi li spende tutti in droga Dà al figlio tutti i soldi che ha, vende pure i gioielli e resta senza cibo. Anziana in ospedale, lui indagato per maltrattamentiPognano (Bergamo), 27 febbraio 2026 – Costringeva l’anziana madre a dargli il denaro, anche per comprare la droga.