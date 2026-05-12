Capodrise Negro | Da settembre stop ai doppi turni alla scuola Gaglione
Da settembre, gli studenti della scuola media “Gaglione” non dovranno più affrontare i doppi turni, come annunciato dall’amministrazione comunale. La decisione riguarda la struttura scolastica di Capodrise, che negli ultimi mesi ha registrato criticità legate all’organizzazione degli orari e alla gestione degli spazi. La scuola rappresenta un punto centrale dell’attenzione pubblica, con i genitori e gli insegnanti che attendono aggiornamenti sui prossimi interventi.
Tempo di lettura: 2 minuti “La situazione della scuola media “Gaglione” richiede attenzione immediata. Ed è per questo che sarà una delle prime questioni che affronterò”. Lo dichiara Vincenzo Negro, candidato a sindaco della lista “Viva Capodrise”. “Ho già avviato un’interlocuzione con il sindaco di un Comune vicino – rivela -, che si è impegnato a mettere a disposizione di Capodrise un edificio pubblico che ha già ospitato una scuola, così da permettere ai nostri ragazzi di abbandonare i doppi turni e di tornare a svolgere regolarmente le lezioni già da settembre”. Intanto, prosegue Negro, “la commissaria straordinaria Florinda Bevilacqua...🔗 Leggi su Anteprima24.it
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