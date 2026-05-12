Capodrise Negro | Da settembre stop ai doppi turni alla scuola Gaglione

Da settembre, gli studenti della scuola media “Gaglione” non dovranno più affrontare i doppi turni, come annunciato dall’amministrazione comunale. La decisione riguarda la struttura scolastica di Capodrise, che negli ultimi mesi ha registrato criticità legate all’organizzazione degli orari e alla gestione degli spazi. La scuola rappresenta un punto centrale dell’attenzione pubblica, con i genitori e gli insegnanti che attendono aggiornamenti sui prossimi interventi.

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