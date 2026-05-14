Riapre il Castello delle Cerimonie | colpo di scena del Consiglio di Stato

Il Castello delle Cerimonie ha riaperto dopo che il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del TAR, che aveva ordinato il blocco delle attività e la revoca delle licenze. In precedenza, il Tribunale Amministrativo aveva disposto la sospensione delle autorizzazioni necessarie per la gestione del locale. La famiglia Polese ha quindi ripreso le operazioni, dopo che il massimo organo amministrativo ha stabilito di riconsiderare la questione. La riapertura è avvenuta senza ulteriori impedimenti legali.

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Il Grand HotelLa Sonrisadi Sant’Antonio, conosciuto comunemente comeIl Castello delle Cerimonie,torna al centro della scena dopo che il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR della Campania, che aveva disposto il blocco di tutte le attività con la revoca delle licenze alberghiere e di ristorazione. Il destino dello sfarzoso hotel, divenuto famoso grazie al reality diReal Time, è ancora incerto. Ma la famiglia Polese, proprietaria della struttura, non si arrende e prosegue la battaglia legale. La buona notizia viene commentata da un legale della famiglia: “Finalmente uno spiraglio di giustizia in un clima di inusuale accanimento amministrativo”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Riapre il Castello delle Cerimonie: colpo di scena del Consiglio di Stato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Castello delle Cerimonie fino al 4 giugnoDue giorni fa il Tar della Campania aveva ordinato lo stop immediato a tutte le attività del Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, nel... La famiglia Polese ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato dopo la sospensione delle licenze del Castello delle CerimonieI titolari de La Sonrisa hanno già presentato ricorso al Consiglio di Stato e chiedono misure che permettano la prosecuzione temporanea dell'attività... Temi più discussi: Il Consiglio di Stato riapre il Castello delle cerimonie; A sorpresa il Castello delle Cerimonie resta aperto: il Consiglio di Stato sospende lo stop; Sant’Antonio Abate | Il Consiglio di Stato sospende la chiusura de La Sonrisa; Il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Castello delle Cerimonie fino al 4 giugno. Il Consiglio di Stato riapre il Castello delle cerimonie. Sospeso provvedimento Tar. La famiglia Polese, 'finalmente spiraglio di giustizia' #ANSA x.com Il Consiglio di Stato riapre il CASTELLO DELLE CERIMONIE: sospeso il provvedimento del TARSolo alcuni giorni fa la sindaca Ilaria Abagnale, aveva reso noto che in seguito alla pronuncia dei giudici della settima sezione del Tar, diventava definitiva la revoca delle licenze per le attività ... casertace.net Il Consiglio di Stato riapre il Castello delle cerimoniePrima la decisione del Tar della Campania, due giorni fa, che aveva disposto lo stop a tutte le attività con effetto immediato. Poi la posizione della famiglia Polese, che ribadiva che la battaglia sa ... ansa.it