Francesca Gentile, nata nel 2009, è un’attrice emergente italiana che ha recentemente partecipato a una produzione ambientata in Malavia. In un’intervista, ha dichiarato che Cira, un personaggio interpretato, è una ragazza diversa dagli altri e le ha dato modo di mettersi alla prova sul set. La giovane attrice ha anche parlato delle sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo e delle sfide affrontate.

Classe 2009, Francesca Gentile, è una nuova attrice italiana di talento che si sta facendo conoscere al pubblico grazie al ruolo di Cira nel film Malavia, scritto da Nunzia De Stefano e Giorgio Caruso, diretto dalla stessa De Stefano e prodotto da Matteo Garrone con Archimede e Rai Cinema, dal 26 marzo nelle sale. Dopo un piccolo ruolo in Avemmaria di Fortunato Cerlino, Francesca Gentile quindi si sta facendo strada nel mondo del cinema, con la voglia di assorbire e imparare tutto quello che è possibile e il sogno di continuare a recitare, come ci ha raccontato. Chi interpreti nel film Malavia e cosa ti ha colpito del tuo personaggio? Io interpreto una ragazza fluida, Cira, la migliore amica del protagonista Sasà. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Gentile in Malavia: “Cira è una ragazza fuori dagli schemi e mi ha messo alla prova”

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