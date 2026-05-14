Il 12 e 13 maggio 2026, il PalaRescifina di Messina ha ospitato il doppio concerto di Annalisa, parte del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”. L’evento ha attirato un grande numero di spettatori, diventando uno dei momenti più affollati della stagione musicale nella regione. La cantante ha portato sul palco il suo repertorio, coinvolgendo il pubblico durante le due serate.

Il doppio concerto di Annalisa al PalaRescifina di Messina, andato in scena il 12 e 13 maggio 2026 nell’ambito del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”, si è trasformato in uno degli eventi musicali più partecipati della stagione siciliana. Il successo della prima data ha portato rapidamente al sold out e all’aggiunta di una seconda serata, confermando il forte legame tra l’artista e il pubblico del Sud Italia. Fin dalle prime note, il palazzetto ha mostrato un’atmosfera elettrica. Lo show si è aperto con l’introduzione di “Canzone estiva”, mentre la cantante è comparsa dall’alto su una piattaforma scenica accompagnata da ballerini e giochi di luce spettacolari.🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Reportage – Concerto di Annalisa “Ma noi siamo fuoco capitolo 2” – Palarescifina (ME)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Annalisa: “Ma noi siamo fuoco “Capitolo II” – Palasport 2026” é partito ieri sera da Genova e proseguirà fino al 16 maggioANNALISA MA NOI SIAMO FUOCO “CAPITOLO II” – Palasport 2026 E’ PARTITO IERI SERA DA GENOVA PROSEGUIRÀ FINO AL 16 MAGGIO TRA SOLD – OUT E NUOVE...

Leggi anche: Annalisa chiuderà i concerti in primavera al Palarescifina, prima data sold out

Temi più discussi: Messina, Annalisa in concerto al PalaRescifina il 12 maggio 2026; Annalisa in concerto a Milano, la possibile scaletta; Annalisa a Milano canta Nessun Dorma davanti a 16mila fan: è la prima artista donna ad esibirsi all'Unipol Dome - IL VIDEO; Anche Annalisa all’Unipol Dome: il racconto del concerto nello sky box della nuova arena di Milano.

12 maggio 2026 concerto da urlo e strepitoso! Felice di esserci stata! E stasera sono sicura che infiammerai ancora una volta il palco con la tua voce e presenza. #messina #music @NaliOfficial #annalisa #sicilia x.com

Annalisa incanta il PalaRescifina di Messina: migliaia di fan per uno show travolgenteGrande entusiasmo al PalaRescifina di Messina per il concerto di Annalisa, protagonista di una serata che ha richiamato migliaia di fan provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria. L’artista ligu ... strettoweb.com

La scaletta del concerto di Annalisa stasera a Milano: orari, canzoni e come raggiungere l’Unipol DomeAlle 21 inizierà il concerto di Annalisa all’Unipol Dome di Milano. Tra le canzoni che canterà ci saranno i suoi brani più famosi: Sinceramente, Mon Amour, Bellissima. Ecco la scaletta e come ... fanpage.it