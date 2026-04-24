ANNALISA MA NOI SIAMO FUOCO “CAPITOLO II” – Palasport 2026 E’ PARTITO IERI SERA DA GENOVA PROSEGUIRÀ FINO AL 16 MAGGIO TRA SOLD – OUT E NUOVE LOCATION È partito ieri sera “MA NOI SIAMO FUOCO Capitolo II -Palasport 2026”, la seconda parte del tour iniziato a novembre e che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le 13 date. Una partenza speciale nella sua città, per la prima volta sul palco del Palasport genovese per una data sold – out, dove l’artista è stata accolta calorosamente dal pubblico per un ritorno a casa carico di significato, portando in scena uno show dall’altissima produzione e con alcune sorprese.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Annalisa: “Ma noi siamo fuoco “Capitolo II” – Palasport 2026” é partito ieri sera da Genova e proseguirà fino al 16 maggio

Notizie correlate

Basket serie B, il nuovo acquisto ieri sera al palasport. Adamant, ecco Gatti: "Mi farò trovare pronto»Primo giorno in maglia biancazzurra per Patrick Gatti, neo acquisto dell’Adamant che ieri pomeriggio si è già allenato agli ordini di coach Sacco.

Leggi anche: Sassuolo Inter, Chivu: “Non siamo perfetti ma siamo l’Inter: vogliamo esserci fino a Maggio”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Annalisa, la possibile scaletta 2026 della data zero di Genova; Ma noi siamo fuoco. Capitolo II - 25 aprile; Concerto di Annalisa al Palateknoship: Ma Noi Siamo Fuoco - Capitolo II; Annalisa inaugura a Genova il secondo capitolo di Ma Noi Siamo Fuoco.

Annalisa riparte col tour, il video del debutto esplosivo: Come essere più feliceLa seconda parte del tour di Annalisa Ma noi siamo fuoco è partita ieri con il concerto di Genova. Ecco le parole della cantante ligure. donnaglamour.it

Annalisa riparte da Genova: Insieme siamo fuoco - FOTOLa cantante di Carcare apre il secondo capitolo del tour nei palazzetti e sceglie di partire dalla città che sente più vicina. Due ore e mezza di musica, una cover di De André e l’emozione di chi sa d ... lavocedigenova.it

Rai3. . Quanto pesa davvero il Superbonus sui conti pubblici Annalisa Bruchi ne parla con l'economista Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. La puntata integrale su #Raiplay. #Restart facebook

Ah ecco, svelato il nome della conduttrice: Annalisa Chirico. Tutto un programma. Non basta Telemeloni, c’è anche Radiomeloni x.com