Annalisa chiuderà i concerti in primavera al Palarescifina prima data sold out

Annalisa si prepara a chiudere la stagione dei concerti al Palarescifina con due appuntamenti in primavera. La prima data, il 12 maggio, è già esaurita, mentre il secondo concerto si terrà il 13 maggio. Questi saranno gli ultimi concerti dell'artista prima della pausa estiva, con i biglietti disponibili per le due serate che chiuderanno le performance in questa stagione.

Il 12 maggio data già sold out, l'altro appuntamento il 13. Si avvicinano i concerti di Annalisa: gli ultimi della stagione al Palarescifina prima della ripresa autunnale. “Canzone estiva” è il titolo del brano uscito il 13 marzo dopo il successo degli ultimi progetti che l’hanno consacrata.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Annalisa interrompe il concerto per problemi di audio: “Almeno sapete che canto dal vivo”

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