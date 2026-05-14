Renna Fastweb+Vodafone | Servono regole e Europa protagonista nell' Ai

Da iltempo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore delle telecomunicazioni in Europa e in Italia sta attraversando una fase di grande cambiamento, caratterizzata da una riduzione dei margini di profitto e da un quadro normativo che si fa sempre più articolato. Questa evoluzione richiede l'adozione di regole chiare e condivise, con un ruolo attivo da parte delle istituzioni europee per gestire le sfide legate all'intelligenza artificiale.

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Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Il settore delle telecomunicazioni europeo e italiano sta vivendo una trasformazione profonda, segnata da una forte contrazione dei margini e da un quadro regolatorio sempre più complesso. A evidenziarlo è Walter Renna, amministratore delegato Fastweb + Vodafone, in occasione dell'evento del quotidiano Key4Biz “Telecommunications of the Future - Tlc, Satelliti, AI, Data Center e Cloud: gli asset per l'Italia Digitale” organizzato a Roma. "Dal 2010 al 2024 i ricavi del settore sono calati del 33%, i margini del 90%. Nel frattempo il traffico dati è esploso e le reti sono diventate infrastruttura critica del Paese....🔗 Leggi su Iltempo.it

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