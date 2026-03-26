Inwit porta in tribunale Fastweb+Vodafone

Il gruppo svizzero Swisscom ha avviato un procedimento legale contro Fastweb e Vodafone, portando la disputa in tribunale. La causa riguarda questioni contrattuali tra le parti, con l’obiettivo di risolvere le divergenze attraverso il sistema giudiziario. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni tra le aziende coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle cause specifiche.

Precipita la situazione di conflitto tra Fastweb+Vodafone e Inwit. Il gruppo svizzero Swisscom ieri ha annunciato attraverso una nota la battaglia legale, a fronte dei mancati progressi sulla dispouta del master service agreement (Msa), il contratto di servizio, per il quale vorrebbe una revisione profonda sulle tariffe pagate per utilizzare le torri: «Alla luce delle ripetute dichiarazioni di Inwit secondo cui l'attuale Msa ha durata fino al 2038, Fastweb+Vodafone ha promosso un'azione legale nelle sedi competenti per far valere il proprio diritto contrattuale a porre fine all'accordo». Il riferimento è all'anno, poiché Fastweb+Vodafone interpreta la clausole dell'accordo considerando per sé la possibilità di recedere dalle attuali condizioni già nel 2028, quindi dieci anni prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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