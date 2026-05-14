Renate che disfatta Crolla in casa 0-3 Avanti il Casarano

Il Renate ha subito una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Casarano, che ora si trova in vantaggio in classifica. Le vittorie del Casarano nelle recenti trasferte a Monopoli e a Cosenza non hanno impedito al team di ottenere un risultato positivo contro il Renate. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore del Casarano, che ha conquistato tre punti importanti.

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