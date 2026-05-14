Renate che disfatta Crolla in casa 0-3 Avanti il Casarano
Il Renate ha subito una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Casarano, che ora si trova in vantaggio in classifica. Le vittorie del Casarano nelle recenti trasferte a Monopoli e a Cosenza non hanno impedito al team di ottenere un risultato positivo contro il Renate. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore del Casarano, che ha conquistato tre punti importanti.
Le vittorie del Casarano in trasferta a Monopoli e a Cosenza avrebbero mettere sul “chi va là“ il Renate e invece no. I pugliesi fanno il miracolo (sportivo) e con gli interessi. Ribaltano lo 0-2 dell’andata, segnano tre gol e poi in dieci contro undici per oltre mezz’ora resistono anche quando Foschi schiera in campo contemporaneamente quattro punte. Ma mica finisce qui perché il Renate il gol lo fa anche. A occhio nudo non si capisce se il pallone abbia oltrepassato la linea, si va al Var dove l’arbitro ravvede una posizione di fuorigioco di Auriletto che invalida l’1-3. Le speranze dei nerazzurri finiscono così. Le cose il Renate se le complica già in avvio quando il Casarano si getta in avanti concedendo praterie a Ekuban e Karlsson.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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