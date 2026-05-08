Il Renate affronterà il Casarano nel primo turno dei playoff nazionali di serie C. La scelta degli avversari non ha portato fortuna alla squadra lombarda, che ha dovuto affrontare difficoltà sia sul piano tecnico e sportivo che per quanto riguarda la logistica. La partita rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, che cercano di avanzare nel torneo.

Non fortunatissima, sia a livello tecnico-sportivo che soprattutto logistico, la “pescata” del Renate che nel primo turno dei playoff nazionali di serie C affronterà il Casarano. Mercoledì sera si sono giocate le gare finali della fase a gironi, ieri a mezzogiorno il sorteggio e domenica si scende subito in campo. Il team manager del Renate Fabio Mariani in poche ore ha dovuto organizzare una trasferta per 40 persone da oltre mille chilometri, proprio sul tallone d’Italia: tra aerei e treni ormai tutti pieni specie in un weekend di maggio, decisivo l’intervento del presidente Gigi Spreafico che ha messo a disposizione della squadra un charter.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operazione playoff. Renate, c’è il Casarano

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