Il Casarano ha sconfitto il Renate 3-0 in trasferta, conquistando così i quarti di finale dei playoff di Serie C. Dopo aver perso 2-0 in casa, la squadra pugliese ha ribaltato il risultato nel secondo tempo, segnando tre reti in circa quindici minuti. Con questa vittoria, il Casarano ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in trasferta in questa fase, mentre domani si terrà il sorteggio degli accoppiamenti per le prossime sfide.

Renate-Casarano 0-3. Quarto d’ora del secondo tempo: rimonta completata. Il Casarano che aveva perso in casa 2-0 ne ha fatti 3 a Meda e, con la terza impresa consecutiva in trasferta, ha conquistato i quarti di finale dei playoff di serie C per la promozione in serie B. È stata una sofferenza per la difesa di questa vittoria: un palo dei lombardi, un espulso per i rossoazzurri pugliesi. Ma la squadra di Di Bari ha resistito e ha centrato la qualificazione, ancora una volta da sfavorita. Arriva ai quarti di finale anche il Potenza che nel doppio confronto ha superato il Campobasso. Al secondo turno nazionale dei playoff sono qualificate le seconde nelle classifiche dei tre gironi: Union Brescia, Ascoli e Catania, oltre alle cinque qualificate stasera ovvero Casarano, Potenza,.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Renate-Casarano 0-3, altra impresa in trasferta della squadra pugliese che si qualifica ai quarti di finale playoff Calcio serie C: avanti anche il Potenza. Domani il sorteggio degli accoppiamenti

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???Tomorrow Night Serie C Promotion Playoffs Round 3 Second Leg 19.00 KOs Lecco (1) v Pianese (1) Ravenna (2) v Cittadella (2) Renate (2) v Casarano (0) 19.45 Salernitana (3) v Casertana (2) 20.00 Potenza (3) v Campobasso (0) x.com

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