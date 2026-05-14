Renaissance in Economics via all’edizione 2026

Nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio si tiene presso l’Università di Roma Tor Vergata e l’Università Roma Tre la terza conferenza internazionale di “Renaissance in Economics”. Al centro dell’evento un “Manifesto per una nuova economia”, che ha dato il via alla discussione su nuove prospettive e approcci nel campo economico. La conferenza riunisce studiosi e professionisti del settore, che si confrontano su temi legati all’evoluzione delle teorie e delle pratiche economiche.

Un “Manifesto per una nuova economia ” è al centro del congresso che nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 maggio viene ospitato dall ’Università di Roma Tor Vergata e dall’ Università Roma Tre, la terza conferenza internazionale di “Renaissance in Economics”. Due giorni per rimettere al centro il senso dell’economia, oltre numeri e indicatori tradizionali, un incontro che mette assieme studiosi, istituzioni e rappresentanti della società civile, che si confrontano sulle grandi trasformazioni in atto: crisi climatica, disuguaglianze, transizione tecnologica. Renaissance in Economics è organizzato da: NeXt Economia · Federcasse–BCC · Confcooperative · Università Roma Tor Vergata (Dipartimento di Economia) · Università Roma Tre (Dipartimenti di Scienze Politiche e di Economia e Finanza). 🔗 Leggi su Lapresse.it

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