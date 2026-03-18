Renaissance in Economics 2026 | al via il tour nelle Università italiane

È stato annunciato il viaggio delle Università italiane per la terza edizione della Conferenza Internazionale “Renaissance in Economics” nel 2026. Il tour coinvolge diverse città e istituzioni accademiche, con l’obiettivo di promuovere il dibattito e lo scambio di idee nel campo dell’economia. La conferenza si svolgerà successivamente in una sede ancora da definire.

Secondo la ricerca dell’OCSE Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for all generations? nei paesi in cui le disuguaglianze intergenerazionali sono elevate, la soddisfazione per la propria vita è complessivamente inferiore. "Amici", Maria De Filippi: "Gigi D'Alessio sarà tra i giudici". Si parte sabato 21 Rai: A "Farwest" questa sera intervista esclusiva ad Andrea Sempio. Il caso della famiglia del bosco, con l'intervento del vicepremier Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Renaissance in Economics 2026”: al via il tour nelle Università italiane Articoli correlati Università italiane al QS Rankings Europe 2026: Politecnico di Milano al 45° posto, arretrano Bologna e SapienzaIl QS University Rankings Europe 2026 conferma la distanza tra gli atenei italiani e le principali università europee. A lezione di e-mobility. Riparte il tour di Ewiva nelle scuole italianeA lezione di mobilità elettrica con Ewiva che anche nel 2026 porterà in giro per l’Italia ’E-mobility@School’, l’innovativo progetto riservato alle... Ascetic Aesthetics Understanding Western Aesthetics