A Chiavari, il Comitato Remigrazione e Riconquista ha annunciato che parteciperà a una manifestazione in piazza, nonostante le polemiche sollevate nelle ultime settimane. La notizia arriva dopo una serie di dichiarazioni e tensioni tra i membri del comitato e alcuni rappresentanti locali, che hanno portato a discussioni pubbliche sul tema. La decisione di scendere in piazza è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Chiavari, 17 apr – Il copione è uno di quelli – ahinoi – già scritti. O perlomeno, il solito caso montato ad arte dai soliti noti. Succede che nel pomeriggio di domani sabato 18 aprile anche a Chiavari, come in altre centinaia di città italiane, il Comitato Remigrazione e Riconquista abbia organizzato un banchetto informativo dove sarà possibile contribuire alla raccolta firme per l’ormai famosa proposta di legge di iniziativa popolare. Tutto regolare, tranne per Cgil e Anpi che con una lettera chiedono spiegazioni al Comune. Il quale, dopo aver rilasciato il permesso, chiede ai promotori la sottoscrizione di una dichiarazione di antifascismo.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Chiavari, il Comitato Remigrazione e Riconquista oltre le polemiche: “Saremo in piazza”

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