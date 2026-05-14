Regno Unito il ministro della Sanità si dimette e lancia la sfida a Starmer
Il ministro della Sanità nel Regno Unito ha annunciato le sue dimissioni, facendo sapere di voler affrontare il leader dell’opposizione. La sua uscita arriva in un momento di tensioni politiche e di sfide per il sistema sanitario pubblico. La decisione è stata comunicata tramite canali ufficiali e si inserisce in un quadro di confronti tra le parti politiche che si svolgono in un clima di crescente attenzione pubblica. Il governo ha già iniziato a cercare un sostituto per questa posizione chiave.
Nella lettera recapitata al premier, Wes Streeting ha rivendicato gli obiettivi centrati dal National Health Service sotto la sua guida, auspicando un cambio di leadership per il Labour e l’intero Paese. Nella lettera di dimissioni, Streeting ha rivendicato gli obiettivi centrati dal National Health Service sotto la sua guida. Inoltre ha osservato che «i risultati elettorali della scorsa settimana sono stati senza precedenti, sia per l’entità della sconfitta che per le conseguenze di tale fallimento», in quanto per la prima volta nella storia del Paese, «i nazionalisti sono al potere in ogni angolo del Regno Unito». Poi, dopo aver riservato... 🔗 Leggi su Lettera43.it
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Temi più discussi: Elezioni locali nel Regno Unito, crollano i laburisti. Ipotesi dimissioni di Keir Starmer; Regno Unito, Starmer cerca di restare in sella con l’aiuto dell’ex primo ministro Gordon Brown; Regno Unito, si dimette anche il ministro della Sanità. E' il quarto a lasciare; Aperti i seggi per le elezioni locali nel Regno Unito.
?Nel Regno Unito, il ministro della Sanità Wes Streeting si è dimesso e lancia la sfida formale alla leadership del premier britannico Keir Starmer, L’annuncio, nell'aria da giorni, dà il via alla nuova fase interna al Labour dopo la disfatta elettorale locale del 7 - Facebook facebook
#RegnoUnito Il ministro della salute Wes Streeting si è dimesso dal governo, preparando la sfida a Starmer come nuovo leader laburista. x.com
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