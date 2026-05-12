In Regno Unito, il primo ministro Keir Starmer si trova a fronteggiare una nuova crisi interna dopo le dimissioni della viceministra alle Comunità Locali, Miatta Fahnbulleh, che ha chiesto al leader di lasciare il suo incarico. Nonostante le tensioni, Starmer ha dichiarato di voler proseguire con il governo, resistendo alle pressioni di chi desidera un cambiamento di leadership. La situazione si sviluppa mentre si susseguono nuovi segnali di instabilità politica.

Un altro scossone mette a rischio il premier inglese Keir Starmer, sempre più in bilico. La viceministra alle Comunità Locali, Miatta Fahnbulleh, ha rassegnato le sue dimissioni e ha chiesto al primo ministro di fare altrettanto. Fahnbulleh è la prima componente del governo a dimettersi dopo la debacle elettorale dei laburisti alle amministrative del 7 maggio e le crescenti pressioni perché Starmer si faccia da parte. In una lettera indirizzata al premier e condivisa su ‘X’, Fahnbulleh ha scritto di essere orgogliosa di quanto il governo ha fatto finora, ma ha aggiunto che “non abbiamo agito con la visione, il ritmo e l’ambizione che il nostro mandato di cambiamento ci impone”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regno Unito, il premier Starmer resiste alla rivolta interna: “Avanti con il governo”. La viceministra Fahnbulleh si dimette: “Ora nuovo leader”

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