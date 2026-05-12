Regno Unito ministra si dimette e chiede a Starmer di lasciare | Faccia la cosa giusta per il paese

Una ministra del governo britannico ha annunciato le sue dimissioni e ha chiesto al premier Keir Starmer di stabilire un calendario per una transizione ordinata. La decisione arriva in un momento di tensioni politiche, con la ministra che ha fatto appello al leader del principale partito di opposizione affinché prenda misure per il bene del paese. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi specifici delle dimissioni è stata rilasciata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una ministra del governo britannico si è dimessa e ha invitato il premier Keir Starmer a “fissare un calendario per una transizione ordinata”. Miatta Fahnbulleh, che ricopriva l’incarico di ministra delle Comunità. Ieri sera si sono dimessi 4 assistenti dei ministri, ma Fahnbulleh è la prima ministra del governo a dimettersi dopo i risultati del Labour nelle elezioni locali di giovedì. “Questa mattina ho inviato la mia lettera di dimissioni al primo ministro. Esorto il primo ministro a fare la cosa giusta per il Paese e per il partito e a stabilire un calendario per una transizione ordinata”, ha scritto in un post su X al quale ha allegato la lettera di dimissioni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, ministra si dimette e chiede a Starmer di lasciare: “Faccia la cosa giusta per il paese” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Regno Unito, Starmer: “Non lascio, non getto il Paese nel caos. Ricostruiremo i rapporti con l’Ue”Forti pressioni sul premier britannico Keir Starmer, a cui decine di parlamentari chiedono di dimettersi. Leggi anche: Starmer vicino alla crisi? Cosa sta succedendo nel Regno Unito Argomenti più discussi: Elezioni locali nel Regno Unito, crollano i laburisti. Ipotesi dimissioni di Keir Starmer; Regno Unito, Starmer cerca di restare in sella con l’aiuto dell’ex primo ministro Gordon Brown; Regno Unito, parte la rivolta nel Labour contro Starmer. Ministri e deputati: Dimettiti subito; Elezioni locali nel Regno Unito: laburisti verso perdita di consensi. ULTIME NOTIZIE: Lo sbarco dell'MV Hondius è iniziato domenica mattina a Tenerife sotto la supervisione del Direttore Generale dell'OMS, con un passeggero francese che ha mostrato sintomi a metà volo e il CDC che ha aggiornato l'epidemia a livello 3, conf reddit La sinistrasharia di Elly si sente furba,dopo averli importati e dato loro cittadinanza,sussidi,casa, sanità,scuole,dove non si festeggia la Pasqua ma solo il ramadan,gli pagano pure la campagna elettorale, convinti di usarli… dimenticando la storia: x.com/france x.com Regno Unito, 40 deputati chiedono le dimissioni del premier Starmer. Due donne vogliono sostituirloCatherine West domani sfiderà Keir Starmer per la leadership del partito laburista se il primo ministro non fisserà una data per le ... iltempo.it