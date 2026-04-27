Dal Regno Unito a Bologna per salvarsi la vita | operazione record al Sant’Orsola

Un paziente ha viaggiato dal Regno Unito a Bologna per sottoporsi a un intervento chirurgico considerato impossibile nel suo Paese. L’operazione, eseguita al Policlinico Sant’Orsola, ha richiesto uno sforzo straordinario da parte del team medico e ha coinvolto un percorso di trasferimento di migliaia di chilometri. L’intervento rappresenta un esempio di come alcune procedure possano richiedere soluzioni fuori dal comune.

Un viaggio della speranza lungo migliaia di chilometri, dal Regno Unito fino a Bologna, per sottoporsi a un intervento considerato impossibile nel suo Paese. È la storia di Tom Gunkel, 44 anni, padre di due figli, residente nello Yorkshire, arrivato all’Irccs Policlinico di Sant’Orsola con una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Porcari: eccellenza musicale dal Regno Unito al borgoLa cultura non è un lusso, ma il motore silenzioso che tiene insieme le comunità locali. Al Sant’Orsola di Bologna occhiali hi-tech in sala operatoria: dimezzano il rischio di recidive tumoraliIl futuro della medicina ha fatto il suo ingresso ufficiale nelle sale operatorie del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, portando con sé una... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sigarette, legge anti fumo nel Regno Unito: stop a vita per i nati dal 1° gennaio 2009; Nel Regno Unito arrivano gli autovelox con l’intelligenza artificiale; Il piano anticrisi del Regno Unito? Punta tutto sull’energia pulita; Visita ufficiale del Segretario generale Alain Berset nel Regno Unito. Sigarette, legge anti fumo nel Regno Unito: stop a vita per i nati dal 1° gennaio 2009Leggi su Sky TG24 l'articolo Sigarette, legge anti fumo nel Regno Unito: stop a vita per i nati dal 1° gennaio 2009 ... tg24.sky.it Regno Unito, diventa legge il divieto a vita di fumo per nati dal 2009Una svolta epocale, nel Regno Unito i nati dopo il primo gennaio del 2009 saranno sottoposti a un divieto a vita di acquistare sigarette sia tradizionali che elettroniche. Questo ... ilmessaggero.it la Repubblica. . Nel Regno Unito, dove è nata, sarebbe stata chiamata regina madre, visto che sul trono di Giordania siede suo figlio, re Abdallah II, assieme alla popolare consorte Rania. Ma per la principessa Muna, nata con il nome di Antonia (Toni) Gardne - facebook.com facebook L'indiscrezione dal Regno Unito #Tonali x.com