Meloni avvia la strategia di sicurezza nazionale ma la riforma resta incompleta

Il governo ha avviato la definizione di una strategia di sicurezza nazionale, rendendola operativa come parte dell’adesione agli altri paesi del G7. Tuttavia, la riforma non è ancora stata completata e alcuni aspetti devono essere ancora sviluppati. La nuova linea mira a rafforzare gli strumenti di difesa e tutela del paese, anche se alcuni dettagli tecnici e organizzativi sono ancora in fase di definizione.

L’Italia si allinea agli altri Stati membri del G7 dotandosi di una strategia di sicurezza nazionale. È quanto prevede un Dpcm firmato lo scorso 22 aprile dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che impegna il governo ad aggiornare almeno ogni tre anni il documento stesso, pensato per identificare gli interessi fondamentali dello Stato, stabilire le politiche di prevenzione e contrasto delle minacce e definire le linee guida per la gestione delle crisi. Il decreto prevede che la strategia venga sia adottata dal presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), sentito Copasir, ovvero il comitato parlamentare di controllo sull’intelligence, che viene anche informato periodicamente sulle iniziative adottate in merito.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni avvia la strategia di sicurezza nazionale, ma la riforma resta incompleta Notizie correlate Sicurezza nazionale, l’Italia verso una cabina di regia unica. La strategia di Meloni contro le crisi ibrideUna cabina di regia sotto il Cisr e una Strategia nazionale aggiornata ogni anno. Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta». Posta la fiduciaGiorgia Meloni difende a spada tratta il decreto sicurezza e, soprattutto, l’emendamento che premia con quasi 700 euro gli avvocati che convincono i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cabina di regia Meloni avvia la strategia di sicurezza nazionale, ma la riforma resta incompleta; Meloni striglia l’Europa: Basta inseguire le crisi, serve una strategia sistemica. Poi vola in Azerbaigian per blindare il gas; Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto Lavoro, Meloni Strategia ampia; Piano casa da 10 miliardi, Meloni punta su 100mila alloggi in dieci anni: tra emergenza abitativa e tempi lunghi, la sfida resta aperta. Meloni a Baku: Italia e Azerbaigian rafforzano una partnership strategica in un tempo di incertezzeGiorgia Meloni in visita a Baku rafforza la partnership strategica con l’Azerbaigian: energia, sicurezza, investimenti e cooperazione UE al centro del nuovo coordinamento politico permanente ... ilmetropolitano.it Meloni striglia l’Europa: «Basta inseguire le crisi, serve una strategia sistemica». Poi vola in Azerbaigian per blindare il gasNel pomeriggio la missione a Baku per rafforzare il partenariato energetico: il gas azero copre oggi il 17% del fabbisogno italiano ... milanofinanza.it Destra unita vs «Campo Minato»: la verità dietro i numeri del governo Meloni (il più longevo) Mentre Meloni si avvia a completare la legislatura, il centrosinistra si divide su tasse, sicurezza e leadership. il segreto della resistenza è nella fragilità di Schlein e Co - facebook.com facebook Con l’approvazione in prima lettura alla Camera della riforma costituzionale, si avvia finalmente un percorso concreto per riconoscere alla Capitale i poteri che merita. Presidente Meloni: “È stata approvata oggi, in prima lettura alla Camera, la riforma costituzio x.com