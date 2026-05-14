Londra il ministro della Salute si dimette e lancia la sfida a Starmer | Ho perso la fiducia nella tua leadership

Il ministro della Salute si è dimesso dalla sua posizione, dichiarando di aver perso fiducia nella leadership del leader dell'opposizione. La decisione arriva in un momento di grande tensione politica, pochi giorni dopo la sconfitta nelle elezioni amministrative del 7 maggio. La crisi nel governo britannico si aggiunge a un quadro di instabilità politica, mentre il partito di maggioranza si trova a affrontare le conseguenze di risultati elettorali sfavorevoli. La situazione si evolve in un clima di incertezza e cambiamenti imminenti.

Nuovo terremoto politico nel Regno Unito dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Salute, Wes Streeting, 43 anni, esponente all’ala moderata e riformista del Labour, ha annunciato le dimissioni, già attese, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier Keir Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga, e durissima, lettera indirizzata al premier, Streeting afferma di aver perso fiducia nella sua leadership e sostiene che restare al suo posto sarebbe per lui «disonorevole». Cosa c’è scritto nella lettera? . Pur riconoscendo alcuni risultati dell’esecutivo, in... 🔗 Leggi su Open.online

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