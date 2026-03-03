Bocciata la proposta di Paolucci Pd sulla sanità | Il centrodestra dice no alla restituzione delle tasse ai cittadini

In commissione è stata bocciata la proposta di Paolucci del Pd che chiedeva di restituire ai cittadini le tasse in più imposte dalla giunta Marsilio per coprire il deficit sanitario. La richiesta prevedeva la restituzione qualora i conti della sanità si fossero sistemati entro il 2028, dopo una modifica del Programma operativo. Il centrodestra ha votato contro questa iniziativa.

“La destra ha bocciato oggi in commissione la nostra richiesta di restituire alla comunità le maggiori tasse volute dalla giunta Marsilio per colmare il deficit sanitario, se nel 2028, dopo la riscrittura del Programma pperativo, i conti della sanità dovessero andare in pareggio o emergessero maggiori risorse. La destra decide continuare a chiedere sacrifici agli abruzzesi". Lo afferma il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Silvio Paolucci. L'esponente del spiega che si tratta di una cifra che ammonta "tra 40 e 50 milioni di euro di tasse in più ogni anno fino al 2029, oltre 170 milioni di euro di tagli alla sanità”. Numeri, dice, che "certificano “un fallimento vero e proprio della gestione sanitaria della destra al governo della Regione". 🔗 Leggi su Ilpescara.it Regione Umbria, cartelli in aula sulla manovra fiscale: "Hanno impedito ai cittadini di filmare in aula". Bocciata la mozione del centrodestraIl centrodestra più civici hanno denunciato la maggioranza di aver voluto mettere il bavaglio ai cittadini presenti a Palazzo Cesaroni. Manovra fiscale, bocciata la mozione del centrodestra: "Hanno impedito ai cittadini di filmare in aula""Prima non volevano il pubblico, i cittadini contro gli aumenti delle tasse, poi è stato consentito ma a precise regole: niente foto e video sui... Una raccolta di contenuti su Bocciata la proposta di Paolucci Pd... Temi più discussi: Dietro la bocciatura del congedo parentale c’è un ritardo del governo; Congedo parentale paritario: la destra boccia la proposta delle opposizioni unite; Congedo parentale paritario, no della Commissione bilancio alla pdl; Bocciata la riforma del congedo parentale. La destra boccia la settimana corta, no all’orario di lavoro ridotto proposto dalle opposizioniLa Camera ha respinto la proposta delle opposizioni di introdurre in Italia la settimana corta lavorativa. Nonostante la richiesta di Pd, M5s e Avs di aprire un confronto sul tema, il centrodestra si ... fanpage.it Sanità, bocciata la proposta Paolucci: niente restituzione delle tasse agli abruzzesiPescara. La Commissione regionale ha respinto la proposta presentata dal Partito Democratico per la restituzione delle maggiori imposte versate dai ... abruzzolive.it Bocciata la proposta Paolucci: “Scelta chiara della destra: tasse e tagli fino al 2029” - facebook.com facebook La sanità lombarda bocciata dai cittadini nel sondaggio del Pd: “Liste d’attesa e troppi privati” - la Repubblica x.com