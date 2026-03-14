Gelateria rischia di perdere il chiosco il Tar sospende la revoca del suolo pubblico

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di sospendere il provvedimento del Comune di Licata che aveva revocato l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a una gelateria locale. La decisione riguarda l’ordine di rimozione del chiosco utilizzato per l’attività commerciale, mantenendo così temporaneamente l’uso del suolo pubblico da parte dell’esercizio.

Accolta la richiesta cautelare contro il provvedimento del Comune: l’attività potrà continuare in attesa della decisione definitiva Nel ricorso i legali hanno evidenziato, tra le altre cose, le rilevanti ricadute economiche e occupazionali che la rimozione del chiosco avrebbe comportato per l’attività e per i lavoratori coinvolti. Il Tar, condividendo le argomentazioni difensive, ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare e ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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