Corigliano il porto rischia il blocco | allarme per i costi del gasolio

Il porto di Corigliano-Rossano rischia di fermarsi a causa dell’aumento dei costi del gasolio, che mette a dura prova le attività di carico e scarico. La situazione interessa anche le imprese che operano nel settore marittimo locale, con possibili ripercussioni sulle operazioni quotidiane. Le autorità portuali stanno monitorando la situazione e valutano eventuali interventi per evitare blocchi o rallentamenti.

Il porto di Corigliano-Rossano e l’intera economia marittima della zona si trovano davanti a un bivio decisivo dopo che il sindaco Flavio Stasi ha formalizzato una richiesta d’intervento immediato presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e l’Assessore regionale all’Agricoltura della Calabria. La pressione politica nasce dal confronto avvenuto questa mattina a Palazzo Bianchi con i rappresentanti della marineria di Schiavonea, riuniti per affrontare una crisi che minaccia la sopravvivenza stessa del comparto ittico locale a causa dei costi energetici fuori controllo. L’impatto economico sul distretto marittimo di Corigliano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corigliano, il porto rischia il blocco: allarme per i costi del gasolio Notizie correlate Caro gasolio, l’Italia rischia il blocco: i tir pronti alla rivoltaIl settore dei trasporti su gomma in Italia si trova davanti a un bivio decisivo, con la minaccia concreta di blocchi stradali che potrebbero... Allarme carburante: l’Europa rischia il blocco aereo senza raffinerieClaudio Descalzi ha lanciato un monito senza precedenti sulla vulnerabilità energetica del continente europeo durante un incontro tenutosi a Palazzo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Caro gasolio, da stamani pescatori in protesta: stop alle attività nel porto di Corigliano; Pesca ferma oggi a Corigliano, marinerie joniche bloccano attività per caro carburante. Schiavonea, scatta la protesta dei pescatori contro il caro carburante: barche fermeIl blocco delle attività comporta conseguenze immediate sul reddito delle famiglie legate alla pesca. Il rincaro ha inciso in modo diretto sui costi di gestione, rendendo sempre più difficile uscire i ... cosenzachannel.it Pescherecci del cosentino restano in porto per il caro-carburanteROSSANO, 21 APR - Attività di pesca sospesa nel porto di Corigliano-Rossano, nella frazione di Schiavonea per la protesta dei pescatori del litorale ionico a causa del caro carburante e dell'incertezz ... ansa.it TeleRama. . A Corigliano d'Otranto fervono i preparativi per la consegna delle liste in vista delle prossime amministrative. Tre i candidati in campo, l'ex vice sindaca Emanuela Costantini, Andrea Cocciolo e l'ex sindaca Ada Fiore. - facebook.com facebook