Reggio Emilia Approach | un’eccellenza pedagogica italiana Di cosa si tratta

Nel 1994 a Reggio Emilia viene fondato il centro internazionale dedicato alla promozione del metodo educativo noto come Reggio Emilia Approach. Questa iniziativa si concentra sulla formazione di insegnanti e sulla diffusione di pratiche pedagogiche innovative, con particolare attenzione all’apprendimento dei bambini e alla valorizzazione delle loro capacità. Il centro si occupa anche di collaborazioni internazionali e di progetti di ricerca nel settore dell’educazione dell’infanzia.

Quando nel 1994 a Reggio Emilia nasce Reggio Children, Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine, promosso dal Comune della cittadina emiliana, non tutti sanno che si tratta di un punto di arrivo e di partenza al tempo stesso di un processo che parte da molto lontano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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