In questi giorni, la Principessa del Galles si trova in Italia per approfondire il metodo educativo conosciuto come Reggio Emilia Approach. Questa filosofia pedagogica, ritenuta di eccellenza a livello internazionale, ha radici che risalgono al 1991, quando una rivista americana inserì una scuola dell’infanzia di Reggio Emilia tra le dieci migliori al mondo. La visita si inserisce in un interesse crescente verso queste pratiche educative, apprezzate per il loro approccio innovativo.

E ra il 1991 quando il settimanale americano Newsweek indicava la Scuola comunale dell’infanzia Diana, in rappresentanza dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Reggio Emilia, tra le dieci scuole migliori del mondo. È il primo riconoscimento ufficiale a quella che diventerà una filosofia educativa nota e apprezzata a livello internazionale, tanto da aver conquistato di recente anche l’attenzione della Principessa del Galles. Proprio in questi giorni infatti Kate Middleton è arrivata in Italia per scoprire i luoghi simbolo del Reggio Emilia Approach. La visita rappresenta un’ulteriore tappa dell’impegno che la Principessa porta...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In questi giorni la Principessa del Galles è in Italia per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach, filosofia educativa considerata in tutto il mondo un’eccellenza pedagogica

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