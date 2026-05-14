La principessa Kate a Reggio Emilia oggi il secondo giorno di visita | l’arrivo alla scuola d’infanzia la diretta

Oggi a Reggio Emilia si è svolto il secondo giorno della visita della principessa Kate. Dopo aver partecipato all’arrivo alla scuola d’infanzia, ha assistito a una diretta e ha incontrato insegnanti e bambini. La visita si è conclusa nel primo pomeriggio con un breve intervento in un centro culturale della città. La principessa ha terminato gli impegni ufficiali e si è spostata verso la prossima tappa del suo viaggio.

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Reggio Emilia, 14 maggio 2026 – E’ iniziato il secondo (e ultimo) giorno della visita di Kate Middtelon a Reggio Emilia, la principessa del Galles arrivata ieri (foto) in territorio reggiano per studiare il Reggio Emilia Approach, modello internazionale per l’educazione all’infanzia, che ha contribuito a costruire nella nostra provincia “gli asili più belli del mondo”. La moglie dell’erede al trono del Regno Unito – dopo aver riposato e cenato ieri nella splendida tenuta Venturini&Baldini incastonata nelle terre della contessa Matilde – nella prima mattinata di oggi si recherà alla scuola ‘Salvador Allende’, istituto che fa sempre parte del circuito di Reggio Children (il secondo edificio visitato dopo la scuola Anna Frank di ieri).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La principessa Kate a Reggio Emilia, oggi il secondo giorno di visita: l’arrivo alla scuola d’infanzia, la diretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kate Middleton a Reggio Emilia, il programma del secondo giorno. Sorpresa: la principessa tirerà la sfogliaReggio Emilia, 14 maggio 2026 – Sveglia presto per la principessa Kate per il suo secondo e ultimo giorno di tour reggiano (foto). Kate Middelton a Reggio Emilia. “Visita storica, la principessa è impaziente di arrivare”Reggio Emilia, 6 maggio 2026 – Una visita destinata a restare nella storia di questa città. Temi più discussi: Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini della visita. FOTO; Kate Middleton in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asili; Le foto della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia; Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia. La principessa Kate oggi va a scuola al parco, a Reggio Emilia. Al consorzio degli scarti creativi e in agriturismo x.com La principessa Kate a Reggio Emilia, oggi il secondo giorno di visita: l’arrivo alla scuola d’infanzia, la direttaLa moglie dell’erede al trono del Regno Unito ieri è stata accolta dall’amore di tremila persone, poi ha ricevuto il primo Tricolore e ha visitato il centro Malaguzzi, dove ha potuto toccare con mano ... ilrestodelcarlino.it Come ti chiami? Io sono Caterina: il racconto della prima giornata di Kate Middleton a Reggio Emilia con i bambini degli asili che ha visitato – VIDEOKate Middleton conquista Reggio Emilia: parole in italiano, bambini, argilla e il metodo Reggio Approach. Il racconto della prima giornata. ilfattoquotidiano.it