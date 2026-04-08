Reggio Calabria | tra buche e sprechi idrici il caos urbano ignora i voli

A Reggio Calabria, le strade sono segnate da buche e problemi di spreco idrico, mentre la città sembra ignorare i voli e le questioni di gestione. Il professor Simone Veronese, membro della lista civica Reggio Protagonista, ha criticato l’amministrazione del centrosinistra, accusandola di evitare le responsabilità amministrative concentrandosi su polemiche riguardanti il carburante degli aeromobili. La situazione cittadina continua a essere al centro di discussioni pubbliche.

Il professor Simone Veronese, coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, accusa l’amministrazione del centrosinistra di sottrarsi alle responsabilità gestionali concentrandosi su polemiche marginali relative al carburante degli aeromobili. La critica nasce in un momento descritto come uno dei più complessi della storia recente per Reggio Calabria. Secondo Veronese, il dibattito sulla mobilità aerea sarebbe un tentativo artificiale di distogliere l’attenzione da carenze infrastrutturali e servizi pubblici ormai degradati. L’emergenza invisibile tra asfalto e reti idriche. Le strade della città sono state definite un percorso a ostacoli, caratterizzato dalla presenza di voragini e buche che compromettono la sicurezza di chi si sposta in moto, in auto o in bicicletta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: tra buche e sprechi idrici, il caos urbano ignora i voli Nuovo piano urbano per Reggio Calabria: progetti di rigenerazione e trasporti sostenibili in cantiereIl comune di Reggio Calabria ha ufficialmente avviato il piano di rigenerazione urbana più ambizioso degli ultimi vent’anni, con progetti che... I dati del commercio, a Reggio Calabria cambia il volto del tessuto urbanoLorenzo Labate: "Il terziario è oggi il principale motore economico delle città e deve essere considerato parte integrante delle politiche di... Temi più discussi: Reggio Calabria, sottopasso di Via Padova a rischio: tra buche e buio, camminare diventa una sfida; Tra pericolo e degrado in via Itria: buche diventate discarica a cielo aperto :: Segnalazione a Reggio Calabria; Reggio Calabria, uccise a coltellate un ladro entrato in casa sua: condannato a 15 anni e 6 mesi Francesco Putortì; Reggio Calabria, l'odissea delle strade continua: profonde buche nel quartiere Sbarre. L’insofferenza della gente, le buche e… Ligabue. La satira del reggino: Certe notti… finiruFine maggio si avvicina e con esso anche la data delle elezioni Comunali per il nuovo sindaco di Reggio Calabria. Citando Ligabue, l'Anonimo reggino, il concittadino vignettista che denuncia le stor ... strettoweb.com Ndrangheta, indagati sindaco di Reggio Calabria Falcomatà e il capogruppo Fdi in RegioneCi sono anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, del Partito democratico, ed il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale, Giuseppe Neri, tra gli indagati dell’inchiesta ... tg24.sky.it Aeroporto dello Stretto, allarme carburante e rischio disagi per i voli: Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha sollecitato interventi immediati da parte del Governo e della Regione Calabria per chiarire la situazione leg - facebook.com facebook A Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, poliziotti stanno eseguendo misure cautelari disposte a carico di 54 persone responsabili a vario titolo, di ass. di stampo mafioso, traffico di droga, tentato omicidio e x.com