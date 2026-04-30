Reggio Calabria si trova di fronte a una situazione complessa, con strade che mostrano segni di degrado e un senso di abbandono che attraversa diverse aree della città. La gestione urbana sembra attraversare difficoltà che coinvolgono anche le decisioni politiche e amministrative. La città, in questo momento, si confronta con una serie di problemi che riguardano sia la manutenzione delle infrastrutture che le responsabilità degli enti locali.

Reggio Calabria si trova oggi a un bivio dove il senso di abbandono delle strade sembra riflettere una crisi più profonda, radicata nel cuore stesso della sua gestione civile. Il contrasto tra le aspettative di una cittadinanza stanca e la persistente inerzia delle istituzioni ha trasformato il decoro urbano in un simbolo di un malessere sociale ormai difficile da ignorare. Esaminare questa frattura significa guardare oltre la superficie del disordine, indagando le radici di un divario politico che fatica a tradursi in soluzioni concrete. Solo ricostruendo un patto di fiducia tra chi governa e chi vive la città sarà possibile immaginare un percorso di rinascita che parta dal recupero dei luoghi per arrivare al rilancio di un intero sistema regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: tra il declino urbano e l’inerzia della politica

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