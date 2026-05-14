A pochi giorni dalle elezioni nella città, i bandi pubblicati dall'azienda di trasporto pubblico hanno suscitato critiche e sospetti. Secondo alcuni, la tempistica potrebbe aver influenzato le scelte degli elettori o aver offeso la dignità delle istituzioni. Restano ancora da chiarire le modalità di autorizzazione alla pubblicazione di questi concorsi, avvenuta a circa dieci giorni dal voto. La vicenda ha generato domande sulla trasparenza e sulla legittimità delle procedure adottate.

? Domande chiave Come influenzeranno questi nuovi bandi l'esito delle elezioni reggine?. Chi ha autorizzato la pubblicazione dei concorsi a dieci giorni dal voto?. Perché l'opposizione chiede l'annullamento immediato delle selezioni ATAM?. Quali documenti riveleranno i criteri usati per le assunzioni recenti?.? In Breve Bandi pubblicati il 12 e 13 maggio con scadenza fissata al 3 giugno.. Armando Neri della Lega chiede revoca immediata e accesso agli atti aziendali.. Verifiche richieste sulle assunzioni effettuate dall'ATAM nell'ultimo anno a Reggio Calabria.. Contestazione riguarda selezioni per addetti alla sosta e operatori tecnici in house. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, bandi ATAM a ridosso del voto: Neri: ‘Si offende la dignità

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