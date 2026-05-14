Concorsi Atam a ridosso del voto Neri | Schiaffi alla trasparenza i reggini meritano rispetto
In prossimità delle elezioni, si sono verificati i concorsi Atam, con alcune reazioni da parte della politica locale. Un esponente della Lega ha espresso forti critiche, definendo la decisione come un atto che danneggia la trasparenza e che, a suo avviso, non rispetta adeguatamente il pubblico e il contesto istituzionale. La vicenda ha attirato l’attenzione di vari osservatori sulla gestione delle procedure concorsuali in questo periodo.
L'esponente della Lega in consiglio comunale Armando Neri, denuncia con fermezza quella che definisce una scelta “inopportuna e profondamente irrispettosa del contesto istituzionale”.Il consigliere in una nota solleva molti interrogativi sulle tempistiche relative la pubblicazione, da parte di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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