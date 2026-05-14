Concorsi Atam a ridosso del voto Neri | Schiaffi alla trasparenza i reggini meritano rispetto

In prossimità delle elezioni, si sono verificati i concorsi Atam, con alcune reazioni da parte della politica locale. Un esponente della Lega ha espresso forti critiche, definendo la decisione come un atto che danneggia la trasparenza e che, a suo avviso, non rispetta adeguatamente il pubblico e il contesto istituzionale. La vicenda ha attirato l’attenzione di vari osservatori sulla gestione delle procedure concorsuali in questo periodo.

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