A pochi giorni dal voto, sui social e altrove, si intensificano le tensioni all’interno della sinistra, con insulti, minacce e accuse rivolte ai dissidenti che sostengono il No. La campagna si fa più aspra, e in questa fase si assiste a un aumento di attacchi nei confronti di chi si discosta dalla posizione ufficiale. La polarizzazione si manifesta anche attraverso il linguaggio aggressivo e le intimidazioni.

Referendum, col conto alla rovescia partito, sui social (e non solo) a sinistra è scattata la caccia all’untore. Non c’è solo l’odio che ieri – giusto per citare l’ultima manifestazione – ha incendiato l’ennesima piazza, letteralmente. Più la data del voto si avvicina, più i toni s’infiammano e il dibattito da sinistra alza la temperatura dello scontro, e abbassa il livello del confronto. Fino a raggiungere e oltrepassare il limite della decenza. Referendum Giustizia, dal fronte del No della sinistra è caccia ai “disertori”. Insomma, quello che furoreggia su media e social, passando per i cortei cittadini, non è più un dibattito nel merito. Ma una vera e propria rappresaglia politica che vede la sinistra del fronte del No esacerbare animi e interlocuzioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Insulti, minacce, veleni, a ridosso del voto a sinistra è sempre più caccia al “disertore” del fonte del No: fuoco “amico” sui dissidenti

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