La Bicipolitana vale un premio Forlì modello di città sostenibile | Un progetto concreto per la transizione ecologica

Durante la Settimana della Biosostenibilità, organizzata presso l’AESS di Modena, il Comune di Forlì ha ricevuto un riconoscimento ufficiale per il progetto Bicipolitana. Si tratta di un’iniziativa che prevede la realizzazione di percorsi ciclabili e la promozione della mobilità sostenibile in città. La premiazione conferma l’interesse verso le strategie di transizione ecologica adottate dall’amministrazione locale.

Il Comune di Forlì ottiene un importante riconoscimento nell’ambito della Settimana della Biosostenibilità, ospitata a Modena presso AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile. A essere premiato è il progetto “Bicipolitana”, considerato un modello innovativo di mobilità sostenibile e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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