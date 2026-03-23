Transizione ecologica e giustizia territoriale | il caso Favazzina

Se il passaggio al green è un obbligo morale, la costruzione di grandi impianti di produzione e accumulo genera impatti profondi sull’ecosistema e sulla vita delle comunità Sperimentazioni azzardate, normative fumose e scelte politiche calate dall’alto: la transizione ecologica rischia di trasformarsi in un campo di battaglia. Le rinnovabili sono il pilastro della transizione energetica, in assoluto le migliori alleate nella lotta contro il cambiamento climatico. Tuttavia, la transizione non è un percorso privo di ostacoli: conciliare la necessità di energia pulita con la giustizia dei territori è una sfida complessa che oscilla tra sperimentazione e rischi di speculazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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