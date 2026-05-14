Red Bull-Piastri | semplice rumor o mossa per il dopo Verstappen?

In questa edizione di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti discutono di un possibile interesse di Red Bull nei confronti di Oscar Piastri. La questione riguarda un possibile accordo tra il team e il pilota, che potrebbe influenzare il futuro in Formula 1 dopo la presenza di Verstappen. La notizia circola da alcuni giorni e ha suscitato diverse opinioni tra gli addetti ai lavori. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, e la voce resta al livello di rumors.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano uno dei temi più caldi del paddock di Formula 1: il presunto interesse di Red Bull per Oscar Piastri. Secondo Luca, al momento si tratta soprattutto di normali dinamiche di mercato: infatti, fino a quando Max Verstappen non prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro, difficilmente il mercato piloti potrà davvero sbloccarsi. Nel frattempo, l’attenzione è tutta puntata sull’applicazione dell’ADUO e sugli sviluppi tecnici che potrebbero cambiare gli equilibri già dal mese di giugno. In una stagione così rivoluzionaria, basta un aggiornamento azzeccato per riscrivere completamente le gerarchie in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Red Bull-Piastri: semplice rumor o mossa per il dopo Verstappen? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Red Bull-Piastri: semplice rumor o mossa per il dopo Verstappen Sullo stesso argomento Red Bull: Piastri nel mirino per sostituire Verstappen?? Cosa scoprirai Chi sono i dirigenti che stanno preparando il piano B? Come influirà l'addio di Helmut Marko sulla scelta del pilota? Perché Mark... Oscar Piastri: la scelta perfetta per sostituire Max Verstappen in Red Bull, secondo Alex Jacques.Oscar Piastri: la scelta perfetta per sostituire Max Verstappen in Red Bull, secondo Alex Jacques. Temi più discussi: F1 | Piastri nel radar Red Bull: cosa c’è dietro le manovre del team; La Red Bull pensa a Oscar Piastri; Red Bull valuta Oscar Piastri come possibile sostituto di Verstappen; F1, Red Bull punta Oscar Piastri per il dopo Max?. Piastri in Red Bull al posto di Verstappen? Voci sempre più insistenti #piastri #verstappen #redbull #mclaren #F1 x.com Russell rischia il sedile? Red Bull pensa a Piastri e Ferrari cerca la svoltaIl mercato piloti di Formula 1 entra nel vivo e gli scenari per il futuro iniziano a cambiare rapidamente. Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice ... oasport.it F1 | Mercato Piloti 2026, perché Piastri-Red Bull è un matrimonio intelligenteRob Smedley, ex ingegnere di gara di Felipe Massa, ha espresso cautela riguardo al potenziale passaggio di Oscar Piastri dalla McLaren alla Red Bull. f1-news.eu