Red Bull-Piastri | semplice rumor o mossa per il dopo Verstappen?
In questa edizione di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti discutono di un possibile interesse di Red Bull nei confronti di Oscar Piastri. La questione riguarda un possibile accordo tra il team e il pilota, che potrebbe influenzare il futuro in Formula 1 dopo la presenza di Verstappen. La notizia circola da alcuni giorni e ha suscitato diverse opinioni tra gli addetti ai lavori. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, e la voce resta al livello di rumors.
In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano uno dei temi più caldi del paddock di Formula 1: il presunto interesse di Red Bull per Oscar Piastri. Secondo Luca, al momento si tratta soprattutto di normali dinamiche di mercato: infatti, fino a quando Max Verstappen non prenderà una decisione definitiva sul proprio futuro, difficilmente il mercato piloti potrà davvero sbloccarsi. Nel frattempo, l’attenzione è tutta puntata sull’applicazione dell’ADUO e sugli sviluppi tecnici che potrebbero cambiare gli equilibri già dal mese di giugno. In una stagione così rivoluzionaria, basta un aggiornamento azzeccato per riscrivere completamente le gerarchie in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
Red Bull-Piastri: semplice rumor o mossa per il dopo Verstappen
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