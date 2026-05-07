Red Bull | Piastri nel mirino per sostituire Verstappen?

Si torna a parlare di un possibile cambio di pilota in una delle scuderie di Formula 1, con un giovane talento considerato come possibile sostituto di un pilota titolare. I dirigenti della squadra stanno valutando diverse opzioni e potrebbero aver individuato un piano B nel caso in cui l’attuale pilota lasciasse la squadra. La recente partenza di un dirigente chiave ha aggiunto incertezza alle decisioni sul futuro del sedile.

? Cosa scoprirai Chi sono i dirigenti che stanno preparando il piano B?. Come influirà l'addio di Helmut Marko sulla scelta del pilota?. Perché Mark Webber potrebbe favorire il passaggio di Piastri in Red Bull?. Cosa accadrebbe se Zak Brown decidesse di scambiare Piastri con Verstappen?.? In Breve Mekies e Mintzlaff guidano la nuova strategia post era Helmut Marko. Piastri legato alla McLaren con contratto valido fino al 2027. Manager Mark Webber esplora nuove opportunità professionali dopo i test Bahrain. Oltre 2000 dipendenti Red Bull dipendono dalla stabilità del pilota leader. Il paddock di Miami accoglie indiscrezioni su un piano strategico di Red Bull che vede Oscar Piastri come sostituto prioritario di Max Verstappen qualora il pilota olandese decidesse di lasciare la scuderia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Red Bull: Piastri nel mirino per sostituire Verstappen? Notizie correlate Oscar Piastri: la scelta perfetta per sostituire Max Verstappen in Red Bull, secondo Alex Jacques.Oscar Piastri: la scelta perfetta per sostituire Max Verstappen in Red Bull, secondo Alex Jacques. Leggi anche: Brundle: Verstappen avrà difficoltà a lasciare la Red Bull nel 2027. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verstappen prigioniero della Red Bull? Poche alternative altrove; Norris ferma le Mercedes e si prende la pole della sprint di Miami; F1, Gp Miami: pole per Antonelli. Norris si prende la Sprint. VIDEO; GP Miami, Sprint: Norris e Piastri, doppietta McLaren. Ferrari terza con Leclerc, Antonelli solo sesto. F1 | Piastri nel radar Red Bull: cosa c’è dietro le manovre del teamL’interesse della Red Bull per Oscar Piastri racconta molto del nuovo corso avviato dopo l’era Marko. Tra il futuro di Verstappen, il ruolo di Webber e le strategie di mercato, il team guarda oltre il ... it.motorsport.com L’addio di Lambiase e i dubbi di Verstappen aprono nuovi scenari: a Milton Keynes si valuta il profilo di Oscar PiastriL’addio di Lambiase e i dubbi di Verstappen aprono nuovi scenari: a Milton Keynes si valuta il profilo di Oscar Piastri ... formulacritica.it L'ex team principal di Red Bull – che sarebbe in lizza per il ruolo di CEO della MotoGP – ha tracciato un parallelo tra i due fuoriclasse che condividono la stessa fame di vittoria e lo stesso approccio alle corse Siete d'accordo con Chris - facebook.com facebook #F1 | Piastri nel radar Red Bull: cosa c'è dietro le manovre del team di @RobChinchero x.com