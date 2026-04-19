Oscar Piastri | la scelta perfetta per sostituire Max Verstappen in Red Bull secondo Alex Jacques

Alex Jacques ha affermato che Oscar Piastri sarebbe la scelta ideale per sostituire Max Verstappen nella squadra di Formula 1. La discussione riguarda il possibile passaggio di Verstappen in un’altra scuderia e il ruolo di Piastri come suo eventuale sostituto. La questione coinvolge le decisioni strategiche della squadra e le valutazioni sui piloti disponibili per la prossima stagione. Non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a cambi di team o sostituzioni.

"> Oscar Piastri e il futuro di Max Verstappen in Formula 1. Recentemente, il commentatore di Formula 1 Alex Jacques ha sollevato l’ipotesi che Oscar Piastri, attuale pilota della McLaren, possa essere sotto osservazione da parte di Red Bull come possibile sostituto di Max Verstappen. Questo scenario è emerso in un periodo in cui le incertezze riguardo al futuro di Verstappen sono aumentate, principalmente a causa della sua manifesta insoddisfazione per le attuali normative della Formula 1. Da quando si è concluso il Gran Premio del Giappone del mese scorso, si sono intensificate le speculazioni su una possibile uscita di Verstappen dalla competizione al termine della stagione 2026.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Oscar Piastri: la scelta perfetta per sostituire Max Verstappen in Red Bull, secondo Alex Jacques. Notizie correlate Leggi anche: Guenther Steiner: la mossa ideale di Max Verstappen se lascia Red Bull secondo il suo parere. Leggi anche: Ferrari punta a un dirigente Red Bull, inaffidabile per Max Verstappen. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mercato 2027: se parte Verstappen il sogno Red Bull è prendere Piastri; F1 | Test Pirelli al Nurburgring: problemi per la McLaren di Oscar Piastri; F1 - I piloti promossi dopo le prime tre gare di campionato; Oscar Piastri sceglie Daniel Ricciardo tra i suoi quattro migliori piloti di Formula 1. Oscar Piastri: la scelta perfetta per sostituire Max Verstappen in Red Bull, secondo Alex Jacques.Recentemente, il commentatore di Formula 1 Alex Jacques ha sollevato l’ipotesi che Oscar Piastri, attuale pilota della McLaren, possa essere sotto osservazione da parte di Red Bull come possibile ... napolipiu.com Piastri e l’ingombrante manager Webber: È ancora molto coinvolto, ma ora sono più espertoIl pilota della McLaren, Oscar Piastri, racconta come si è evoluto nel 2026 il suo rapporto professionale con il manager Mark Webber ... formulapassion.it L’avvio di campionato della McLaren è stato caratterizzato da alcune innegabili difficoltà. La scuderia di Woking ha infatti iniziato questo nuovo ciclo regolamentare collezionando ben tre ritiri prima del semaforo verde: Oscar Piastri è finito a muro nel giro di for - facebook.com facebook