La guerra dell' acqua | perché per i paesi del Golfo è più importante del petrolio

Tra Oman e Iran, in un tratto di mare di appena 33 chilometri, si svolge una partita cruciale per il futuro economico mondiale e la vita di centinaia di migliaia di persone. La disputa riguarda le risorse idriche di questa zona strategica, una questione che per i paesi del Golfo è diventata più importante del petrolio. La tensione si concentra sulla gestione e il controllo di queste acque vitali.

In 33 chilometri di mare che separano l'Oman dall'Iran si decide il futuro dell'economia globale ma anche la sopravvivenza di centinaia di migliaia di persone. Con le petroliere bloccate ai lati dello Stretto di Hormuz, le borse si concentrano sugli indici di vendita del petrolio: al decimo giorno di guerra in Iran, i barili del greggio sfondano quota 100 dollari, un prezzo che non si vedeva dall'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022. Ma l'esito del conflitto non determina solo i flussi dell'oro nero.

Guerra in Iran, non solo petrolio: ora l’incubo dei Paesi del Golfo di restare senz’acqua rischia di diventare realtàSotto la superficie dell’economia degli idrocarburi c’è una risorsa molto più fragile e fondamentale per la stabilità nel Golfo Persico: l’acqua...

La guerra dell'acqua. Per il Golfo è più preziosa del petrolio. E l'Iran lo saTeheran in risposta ai raid a un dissalatore sull'isola di Qeshm ne attacca uno in Bahrain. Nella penisola arabica ce ne sono 400, dagli impianti di ... huffingtonpost.it

Guerra in Iran, acqua e impianti di desalinizzazione fattori chiave nel Golfo PersicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, acqua e impianti di desalinizzazione fattori chiave nel Golfo Persico ... tg24.sky.it

