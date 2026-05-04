A Ginevra, il settore dell’orologeria ha registrato un afflusso di pubblico senza precedenti, con circa 900 milioni di visualizzazioni online. La manifestazione ha attirato numerosi visitatori e appassionati, mentre alcune celebrità hanno promosso nuove strategie di marketing per affrontare il prossimo trimestre. Le aziende del settore continuano a investire in iniziative che coinvolgono influencer e campagne digitali per mantenere la presenza sul mercato.

? Cosa scoprirai Come faranno i brand a superare la crisi economica del 2025?. Chi sono le celebrità che hanno guidato la nuova strategia marketing?. Quali nuovi materiali tecnologici stanno trasformando la meccanica tradizionale?. Perché le case indipendenti stanno cambiando le regole del mercato?.? In Breve 60.000 visitatori unici e 25.000 biglietti venduti al Palaexpo di Ginevra.. Hashtag #watchesandwonders2026 raggiunge 900 milioni di persone con crescita del 29%.. Celebrità come Jannik Sinner, Roger Federer e Usher promuovono i marchi.. Innovazioni tecniche presentate da TAG Heuer, Jaeger-LeCoultre e Parmigiani Fleurier.. A Ginevra, quasi 60.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orologeria a Ginevra: record di pubblico e 900 milioni di visualizzazioni

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