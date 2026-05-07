A Ginevra si è tenuta un'asta internazionale dedicata a un diamante di grande rilevanza. La pietra, considerata tra le più pure al mondo, è riconosciuta come uno degli otto diamanti più rari a livello globale. Si tratta di un diamante fancy vivid, il più grande di questa categoria mai certificato. La gemma ha attirato l'attenzione di collezionisti e commercianti provenienti da diverse nazioni.

Parliamo del più grande diamante fancy vivid blu-verde mai certificato dal GIA dalla sua fondazione nel 1931. Cinque carati e mezzo di pura meraviglia, tagliati in una forma triangolare audace e ancora molto contemporanea, nati da un diamante grezzo di 11,70 carati scoperto in Africa Centrale negli anni Novanta. Una gemma di tipo Ia, cioè tra le più pure in natura, e proprio per questo ancora più preziosa. Il suo colore è ciò che lo rende quasi irreale: una sfumatura blu-verde intensa, viva, che sembra catturare il movimento dell’oceano e cristallizzarlo per sempre. Una tonalità così rara che, ad oggi, non esistono diamanti comparabili per dimensione e cromia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Diamanti (davvero) preziosi: all'asta The Ocean Dream, il più grande diamante fancy vivid mai certificato

Notizie correlate

Direttamente dal cuore di New York, Matilda De Angelis ci insegna come far brillare i diamanti più preziosi del mondo con un'arma a sorpresa: la naturalezzaA New York, tra le luci che riflettono l’infinito della Fifth Avenue, Matilda De Angelis dimostra che per illuminare una serata di gala non serve...

Questo è l'orologio Cartier più costoso mai venduto all'astaUn Cartier Crash, nel maggio 2022, è stato venduto alla cifra record di quasi 1,3 milioni di euro, ben al di sopra di quanto chiunque avesse mai...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Diamanti (davvero) preziosi: all'asta The Ocean Dream, il più grande diamante fancy vivid mai certificato.

Diamanti (davvero) preziosi: all'asta The Ocean Dream, il più grande diamante fancy vivid mai certificatoUna gemma tra le più pure in natura. Uno degli otto diamanti più rari al mondo. A Ginevra, si accendono i riflettori su un gioiello dalla bellezza unica, il cui nome rievoca - non a caso - profondità ... vanityfair.it

Blu, verde e unico: Christie’s mette all’asta The Ocean Dream, il diamante più raro del pianetaThe Ocean Dream, il più grande diamante fancy vivid blue-green mai certificato dal GIA, torna all’asta da Christie's a Ginevra. Un capolavoro di 5,50 carati, rarissimo e stimato fino a 10 milioni di f ... milanofinanza.it