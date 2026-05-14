Reclutamento Ata | Certificato abuso strutturale subito un piano straordinario di assunzioni
Una recente sentenza europea ha portato alla luce le criticità di un sistema scolastico caratterizzato da precarietà strutturale, aprendo nuove strade nel dibattito sul reclutamento del personale Ata. Parallelamente, è stato adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede il rilascio di un certificato di abuso strutturale. Questi sviluppi indicano come le questioni legate alla stabilità e alla tutela dei lavoratori siano al centro delle recenti misure adottate nel settore.
La sentenza europea smaschera un sistema scolastico basato sulla precarietà strutturale, rappresenta un punto di svolta nella lunga battaglia per i diritti del personale Ata. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la pronuncia del 13 maggio 2026, ha infatti certificato quanto la Uil. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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