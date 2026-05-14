Reclutamento Ata | Certificato abuso strutturale subito un piano straordinario di assunzioni

Una recente sentenza europea ha portato alla luce le criticità di un sistema scolastico caratterizzato da precarietà strutturale, aprendo nuove strade nel dibattito sul reclutamento del personale Ata. Parallelamente, è stato adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede il rilascio di un certificato di abuso strutturale. Questi sviluppi indicano come le questioni legate alla stabilità e alla tutela dei lavoratori siano al centro delle recenti misure adottate nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui