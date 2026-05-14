I sindaci delle zone montane stanno preparando un emendamento alla legge che ha stabilito i nuovi criteri per classificare i Comuni montani. Dopo aver espresso preoccupazioni riguardo agli esclusi, i rappresentanti locali affermano di aver riscontrato una possibile apertura da parte della maggioranza di governo. L’obiettivo è trovare una soluzione che permetta di includere anche le comunità che rischiano di rimanere fuori dalla nuova definizione.

"La soluzione è un emendamento alla legge che ha definito i nuovi criteri per la classificazione dei Comuni montani: sembra che ci sia un’apertura da parte della maggioranza di governo". All’esito di una giornata di protesta, secondo il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, un risultato c’è, pur se ancora appeso alle parole, ma tant’è. Ecco, la protesta dei Comuni ribelli (o fu montani) ha portato ieri mattina a Roma una folta delegazione (in piazza erano circa centoventi) dei sindaci dei 347 Comuni esclusi dai benefici della nuova legge sulla montagna, perché declassati allo status di ’non montani’ in base ai nuovi criteri di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rebus Comuni montani. I sindaci marciano su Roma: "Ora un emendamento per salvare gli esclusi"

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