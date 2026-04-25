Nel Cadore, diversi comuni affrontano difficoltà legate alla mancanza di candidati sindaco, portando alla necessità di ristrutturazioni amministrative. Due figure, Del Bianco e Manushi, suggeriscono fusioni strategiche tra i comuni per affrontare questa situazione. La carenza di figure disponibili rende difficile mantenere le amministrazioni locali, spingendo le autorità a valutare nuove modalità di organizzazione territoriale nella provincia di Belluno.

? Cosa sapere Del Bianco e Manushi propongono fusioni strategiche per i comuni del Cadore.. La carenza di candidati sindaco impone una riforma della geografia amministrativa bellunese.. Alessandro Del Bianco e Sindi Manushi propongono una riforma radicale della geografia amministrativa del Cadore per rispondere alla crisi dei candidati sindaco che sta svuotando i comuni bellunesi. La carenza di amministratori locali nei piccoli centri montani non è solo un riflesso dello spopolamento, ma il segnale di un sistema che ha raggiunto il limite. Il consigliere regionale Del Bianco e la sindaca di Pieve di Cadore, Manushi, hanno lanciato un appello per superare l’attuale assetto istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadore in crisi di sindaci: la sfida per salvare i comuni montani

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